Vor 21 Jahren haben sich die beiden Lavanttaler Anita Wutscher und Wolfgang Joham bei einem Landjugendball in Preitenegg kennen und lieben gelernt. "Und das, obwohl keiner von uns aus Preitenegg ist. Wolfgang kommt gebürtig aus Arling und ich aus Pontnig", erzählt die 39-Jährige.

Fünf Jahre später gründete das Paar ihren ersten gemeinsamen Haushalt in Wolfsberg. Dass die beiden auch beruflich ein gutes Team sind, haben sie mit ihrem Weg in die Selbstständigkeit, im Bereich Heizung und Sanitär, bewiesen. Ihre erste Tochter Anna kam 2012 zur Welt. Drei Jahre später folgte Schwesterchen Lisa.

Die standesamtliche Trauung fand schon am 24. November 2021 in Wolfsberg statt. "Ganz still und leise, zu viert, an unserem 20. Jahrestag", erinnert sich die Braut. Am 13. August 2022 folgte die Segensfeier unter freiem Himmel beim Reiterhof Stückler. Dort wurde im Anschluss mit 90 Gästen gefeiert. Eine Hochzeitsreise steht aber noch aus. Wohin diese die frisch Vermählten führen wird, sei noch unklar.