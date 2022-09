Pandemiebedingt boten sich in den vergangenen zwei Ballsaisonen nur wenige Gelegenheiten, um die Ballroben auszuführen. Der Ballkalender 2022/23 dürfte im Lavanttal aus heutiger Sicht jedoch gut gefüllt mit Terminen sein.

Eröffnet wird die Ballsaison im Bezirk am 1. Oktober um 20 Uhr erstmals mit dem Technikerball der HTL Wolfsberg. Unter dem Motto "Cheers. We're gonna be engineers" steigt der Abschlussball der diesjährigen Maturanten in der Eventhalle. Anfang nächster Woche beginnen dort die Aufbauarbeiten, wo sich derzeit noch der Eislaufplatz befindet.

Im Vorverkauf wurden bereits nahezu alle 2700 Eintrittskarten verkauft. "Es gibt nur mehr wenige Restkarten", sagt Madlen Marzi, Obfrau des Ballkomitees. Die letzten Eintrittskarten sind zum Preis von 20 Euro bei den Maturanten, im Schulbuffet, beim Café Eberhard sowie im "Embassy" erhältlich. Zum Auftakt haben rund 30 Tanzpaare mit Jochen Bistriky vom "Dancepoint" eine Polonaise einstudiert. Musikalisch werden die Gäste unter anderem von "The Jukebox Combo" unterhalten. Übrigens: Die offizielle Aftershowparty des 38. Technikerballes findet ab 2 Uhr im "Embassy" in Wolfsberg statt (Gratis-Shuttle ab 2 Uhr bei der Eventhalle).

Eines volles Haus erwarten sich am 22. Oktober nach zwei Jahren coronabedingter Pause die Lavanttaler Serviceclubs beim "Ball am Schloss". "Die Nachfrage nach Karten ist sehr groß", berichtet Harald Markut vom Ballkomitee. Mit dem Erlös der Eintrittskarten (40 Euro pro Karte für Erwachsene, 20 Euro für Gäste bis 25 Jahre) wird der Soforthilfefonds Lavanttal von "Licht ins Dunkel" finanziert. In zehn Jahren lukrierten die Organisatoren auf diese Weise 180.000 Euro, mit denen über 170 Familien in Notsituationen geholfen wurde. Rund 500 Kinder erhielten außerdem zu Weihnachten oder zum Schulstart finanzielle Unterstützung. Die Ballkarten sind im "Haus der Region", bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken und bei den Clubmitgliedern erhältlich.

Kein Balleinsatz für die Polizei

Definitiv nicht stattfinden wird in der heurigen Ballsaison der Polizeiball, der vor der Pandemie alljährlich Ende Jänner oder Anfang Februar in den Wolfsberger Kulturstadtsälen (Kuss) stattfand. "Der Grund ist die Unsicherheit wegen der Coronalage", sagt Chefinspektor Erich Darmann, der in der Vergangenheit als Leiter des Ballkomitees verantwortlich zeichnete. Die Pfarre Wolfsberg will hingegen wieder ihren Pfarrball in der Lavanttal-Arena durchführen. "Wenn die Situation es zulässt, planen wir ihn für 14. Jänner", gibt Stadtpfarrer Christoph Kranicki bekannt. Vorsichtshalber gleich zwei Termine ins Auge gefasst hat man am BRG/BORG Wolfsberg: 21. Jänner und 1. Juli. Direktor Peter Reischl erklärt: "Man weiß nicht, wie sich die Pandemie entwickelt und ob wir im Jänner einen Ball veranstalten dürfen oder nicht. Deshalb haben wir auch einen Ersatztermin."

Einen Überblick über die bisher bekannten Balltermine im Lavanttal:

Oktober:

15. Oktober: Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Kliening, Kulturheim, 20 Uhr

22. Oktober: Ball der Landjugend Kamp, "artBOX" Frantschach-St. Gertraud, 20 Uhr

29. Oktober: Maturaball des Stiftsgymnasiums St. Paul, Konvikt St. Paul, 20.30 Uhr

November:

5. November: Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Prebl, Friesacherhof, 20 Uhr

12. November: Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Lavamünd, Kultursaal, 20 Uhr

19. November: Schwarz-Weiß-Redoute des WAC, Lavanttal-Arena, 20 Uhr

Dezember:

26. Dezember: Stefanikränzchen des ÖKB Granitztal, Gasthaus Gößnitzer, 20 Uhr

Jänner

6. Jänner: Senioren Kärntner Ball, Gasthaus Gössnitzer, Granitztal, 14 Uhr

7. Jänner: Maturaball der HAK Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 20.30 Uhr

14. Jänner: Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr St. Andrä, Gasthaus Deutscher, 20 Uhr

14. Jänner: Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Schiefling, Simmerlwirt, 20 Uhr

Februar

4. Februar: Lavanttaler Bezirksbauernball der Absolventenverbände der LFS St. Andrä und LFS Buchhof, Kuss, 19.30 Uhr

April

9. April: Ostertanz der Freiwilligen Feuerwehr Granitztal, Gasthaus Gößnitzer, 20 Uhr

29. April: Ball der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä, LFS St. Andrä, 19.30 Uhr

Juni

24. Juni: Maturaball der HLW Wolfsberg, Kuss, 20.30 Uhr

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!