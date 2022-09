"Basketball hat mir vom ersten Moment an richtig Spaß gemacht", sagt Christina Köppel aus Wolfsberg. Seit sechs Jahren ist die Borg-Schülerin bereits am Ball. Und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Erst kürzlich vertrat die 14-Jährige Österreich mit dem WU16-Nationalteam bei der Basketball-Europameisterschaft in Podgorica, Montenegro. Als einziges Mädl aus Kärnten.