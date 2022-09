In Wolfsberg, genauer gesagt in der Auenstraße 63, hat eine neue Tierarztpraxis geöffnet. "Schon als Kind wusste ich, dass ich eines Tages Tierärztin sein werde und nun hat sich mein Kindheitstraum, eigentlich mein Lebenstraum, endlich erfüllt", sagt Tierärztin Jasmin Bäck.

Ob Gesundheitsvorsorge oder Zahnbehandlungen, die 42-Jährige bietet ein breites Behandlungsspektrum für Kleintiere - also für Hund, Katz und Maus - an. Auch Hausbesuche und Notdienste sind keine Ausnahme. "Manchmal läutet das Telefon rund um die Uhr. Ich gebe immer mein Bestes, damit es den Tieren wieder gut geht", stellt Bäck fest, die auf Umwegen zu ihrem Beruf kam. Zunächst war sie pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin, bevor sie sich entschloss, an der Uni Wien zu studieren. Nach abgeschlossenem Studium sammelte die Lavanttalerin praxisbezogene Berufserfahrung in Wien, Oberösterreich, Graz, Klagenfurt und Völkermarkt.

Termine buchen

Die Ordination, die sich auf Bäcks elterlichem Grundstück befindet, beinhaltet einen kleinen Warteraum, einen Behandlungs- und Operationsraum sowie eine eigene Hausapotheke. Terminvereinbarungen sind telefonisch täglich von 8 bis 18 Uhr unter 0660 / 63 79 001 oder via Buchungstool auf der eigenen Website unter www.meintierarzt-wolfsberg.at möglich.