Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause dreht sich in der Gemeinde St. Georgen wieder alles um den Apfel. Doch diesmal anders als gewohnt. Denn: Es findet kein traditionelles Apfelfest statt. "Im nächsten Jahr wird es die Veranstaltung mit einem neuen Konzept und Ideen geben", sagt Karl Markut (Team St. Georgen), Bürgermeister von St. Georgen.

Die "Apfelschenke Pauliwirt", die am St. Georgener Dorfplatz beheimatet ist, veranstaltet stattdessen am Sonntag, dem 25. September, das "Kulinarikum Apfel". Aufgrund der angekündigten Schlechtwetterfront werde das Fest jedoch in abgespeckter Form über die Bühne gehen. Der Kindermalwettbewerb findet ab 13 Uhr im Kultursaal statt und das Schaukochen um 13.30 Uhr im Pauliwirt. "Die restlichen Programmpunkte, wie die Verkaufsmärkte und die Wahl der ersten Apfelprinzessin, wurden auf den 2. Oktober verschoben", berichtet Riedl.