Nach einjähriger Bauzeit ist das neue Fahrschulgebäude beim "Driving Park Lovnttol" fertig, in den nächsten Tagen wird gesiedelt: "Ab 26. September befindet sich der Standort der Fahrschule Haider beim 'Driving Park Lovnttol', sagt Fahrschulbesitzer Martin Haider, der nicht verraten will, wie viel er in den Neubau in St. Marein investiert hat. Die bisherige Unterkunft in der Lindhofstraße neben der Polizeiinspektion Wolfsberg, in der die Fahrschüler ihren theoretischen Unterricht gehabt und ihre Prüfungen absolviert haben, wird verkauft.