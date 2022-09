Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist seit Montag, 4 Uhr bei einem Brand in der Ortschaft Vorderwölch, Gemeinde Frantschach-St. Gertraud, im Einsatz: Ein älteres Wohnhaus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Das Dach ist eingestürzt. Ein Zusteller bemerkte das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der Feuerwehren stand das Haus bereits in Vollbrand. Wie die Polizei bestätigt, besteht derzeit der Verdacht, dass sich eine ältere Frau (83) - die Bewohnerin - im Haus befinden soll. Nach ihr wird derzeit gesucht.

Weiterhin vermisst

"Der Brand ist gelöscht. Auch einzelne Glutnester konnten gelöscht werden. Die Frau wurde aber noch nicht gefunden", berichtet Sandro Monsberger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Frantschach. Der Einsatz gestaltete sich aufgrund von Wassermangel als schwierig. Mithilfe von Tankwägen brachten die Feuerwehren das Löschwasser zum Einsatzort. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude konnte verhindert werden.

Warum und wo das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Beamte des Landeskriminalamtes sind mittlerweile eingetroffen. Mit einer Drohne wollen sich die Ermittler einen Überblick verschaffen. Einige der insgesamt sieben Feuerwehren konnten wieder abrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Frantschach ist noch vor Ort.

Weitere Informationen folgen.

