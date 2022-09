Eine Stunde nach Ordinationsschluss ist der praktische Arzt Franz Prentner und seine Assistentin Barbara Köstenberger noch immer in der Praxis in Reichenfels anzutreffen. Immerhin sind die administrativen und bürokratischen Aufgaben einer Arztpraxis hoch. Dennoch drängt die Zeit: Denn an diesem Nachmittag wird der Allgemeinmediziner im Pflegeheim in Bad St. Leonhard erwartet. „Ich bin jeden Mittwochnachmittag im Pflegeheim und mache dort zehn bis 15 Visiten“, erzählt der 59-Jährige, während er seine Sachen für den „Einsatz“ zusammenpackt. Er ist einer von drei Ärzten aus dem Oberen Lavanttal, die sich um die Pfleglinge des Heims kümmern.