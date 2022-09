Gefährliche Drohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und vorläufiges Waffenverbot – ein Mann (26) aus dem Bezirk Völkermarkt wird bald mit mehreren Anzeigen konfrontiert sein. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten zwei Angestellte eines Beherbergungsbetriebes in der Gemeinde St. Kanzian eine Auseinandersetzung. Der 26-Jährige wird verdächtigt, im Zuge dieser Streitigkeiten einen 42-jährigen Arbeitskollegen aus dem Bezirk Spittal in der Küche des Beherbergungsbetriebes mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht und mit Körperkraftanwendung auch verletzt zu haben. Weiters soll er zwei Praktikanten verletzt haben. Keine der verletzten Personen nahm ärztliche Hilfe in Anspruch.

In der Folge soll der Beschuldigte den abgestellten Pkw des 42-jährigen Arbeitskollegen beschädigt haben, indem er die Windschutzscheibe eingeschlagen, die Seitenspiegel abgerissen, alle vier Reifen aufgestochen und auf den Fahrersitz mehrmals eingestochen hat. Die genaue Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Messer sichergestellt

Nach der Anzeigenerstattung wurde das Messer bei dem Tatverdächtigen vorgefunden und sichergestellt. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung konnte eine geringe Menge Cannabiskraut sowie eine Cannabismühle sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen und auf der Polizeiinspektion St. Kanzian einvernommen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Nach der Einvernahme bat der Tatverdächtige, auf die Toilette gehen zu dürfen, und sprang dort aus einem Fenster aus dem ersten Stock auf ein darunter geparktes privates Fahrzeug. Anschließend flüchtete er zu Fuß in vorerst unbekannte Richtung.

Festnahme

Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Fahndung festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert werden. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.