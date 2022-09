"Ich freue mich, meinen zweiten Herrenfriseursalon in Wolfsberg eröffnen zu können", sagt Imran Slo in seiner neuen Filiale. Diese ist in der Wiener Straße 1 in der Nähe des Weiher Platzes, zwischen dem Café Palais und der Bäckerei Orex, zu finden.

Bereits vor drei Jahren hat der 25-Jährige seinen ersten Standort am Hohen Platz aufgemacht. Drei Mitarbeiter werden derzeit beschäftigt. Angeboten wird Bart- und Haarpflege. Herren bezahlen für einen Haarschnitt 17 Euro, Kinder 15 Euro.