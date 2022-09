Vorsicht war heute, dem 15. September, bei der Wolfsberger Kreuzung beim Torwirt geboten. Der Grund: Alle vier Ampelanlagen sind in den Morgenstunden ausgefallen. Die Stadtgemeinde arbeitete mit "Hochdruck an einer Lösung". Am Nachmittag funktionierte die Verkehrsregelung wieder. Auslöser war ein technischer Defekt eines Netzmoduls.