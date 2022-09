In der Nacht zum 13. September wurde in den Gemeinden St. Andrä und Wolfsberg in drei Sportvereinshäuser eingebrochen. Die noch unbekannten Täter brachen mehrere Spinde, zwei Getränkeautomaten und weiteres Büromobiliar auf und stahlen eine derzeit noch unbekannte Menge Bargeld.

Der durch die Einbrüche verursachte Sachschaden kann derzeit auch noch nicht beziffert werden, soll aber beträchtlich sein.