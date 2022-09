"Wenn man oft in der Natur ist und feststellt, dass viel Müll dort herumliegt, wo er nicht herumliegen sollte, erwächst ein starkes Verantwortungsgefühl, das in Ordnung zu bringen. Die Alpinvereine reinigen regelmäßig die Berge, an unseren Gewässern hat es das bislang in dieser Form noch nicht gegeben", sagt Stefan Salzmann, Bürgermeister der Marktgemeinde St. Paul (SPÖ), der als Privatperson und ohne Verein erstmalig eine Reinigungstour auf der Drau organisierte.