Jürgen Six, begeisterter Endurofahrer, hat seinem Hobby und seinen Schwägern zu verdanken, dass er seine jetzige Frau kennenlernte. "Durch meine Brüder, die selbst Motocross- und Endurofahrer sind, habe ich Jürgen vor acht Jahren kennengelernt", erinnert sich Beatrice Gupper (27). Gefunkt hat es zwischen dem Schlosser und der Buchhalterin kurze Zeit später, in einer Diskothek in Wolfsberg.

Nach acht Jahren Beziehung besiegelten die beiden am 27. August ihre Liebe. Nach der standesamtlichen Trauung in Wolfsberg und dem kirchlichen Segen in St. Margarethen wurde "anschließend mit den rund 80 Hochzeitsgästen im Gasthaus Weberwirt in Prebl gefeiert", erzählt die Braut. Gemeinsam mit den beiden Söhnen Oliver (5) und Jakob (3) lebt das junge Paar in St. Margarethen, "im umgebauten Elternhaus des Bräutigams". Die Flitterwochen werden im Dezember in der Therme Stegersbach verbracht.