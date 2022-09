Am 11. September um die Mittagszeit brach in einem Ferienhaus in der Gemeinde Preitenegg ein Brand im Bereich des Kamines des Etagenherdes aus.

Der Brand wurde von der Mutter des Besitzers beim Mittagessen durch aufsteigenden Rauch entdeckt. Die alarmierte FF Preitenegg konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Verletzt wurde niemand.