Folgt man den Argumenten - oder besser: der Panikmache - der Windkraftgegner in Kärnten, dürfte es das gar nicht geben: In der Gemeinde Reichenfels unterstützen mehr als zwei Drittel der Bevölkerung den Bau von acht Windrädern. Die Windkraft-Kritiker im Land reiben sich verwundert die Augen. Ihrem jahrzehntelangen Kampf ist es zuzuschreiben, dass bisher kärntenweit gerade einmal 2 (in Worten: zwei) Windräder Strom liefern.