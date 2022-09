Am Samstag, dem 17. September, wird um 10 Uhr im Generationenpark in St. Andrä eine an einer Metallstele befestigte Gedenktafel enthüllt, welche an das Schicksal der jüdischen Familie Auerbach in der Zeit des Nationalsozialismus erinnert. "Wir unterstützen damit den Wunsch einer

Nachfahrin und wollen unseren Beitrag zur Erinnerungskultur leisten", sagt der St. Andräer Vizebürgermeister und Kulturreferent Maximilian Peter (ÖVP).