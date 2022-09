Am Freitagnachmittag hielt ein polnischer Lkw-Lenker (40) sein Fahrzeug auf der A 2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien im Bereich Fischering – Bezirk Wolfsberg – wegen eines Reifenschadens an. Jedoch sicherte er die Stelle ungenügend mit einem Pannendreieck ab.

"Kurze Zeit später übersah ein anderer Lkw-Fahrer (59) das abgestellte Fahrzeug und fuhr diesem hinten, am Sattelanhänger links, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die linke Wand aufgerissen und ein Teil der Ladung fiel auf die Fahrbahn. Der vom Polen gelenkte Lkw kam erst nach rund 50 Metern auf der Überholspur zum Stehen", steht im Polizeibericht.

Beide Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die A 2 war am Abend noch gesperrt. Das Ende der Sperre wurde über das Verkehrsleitsystem mitgeteilt.

© Landespolizeidirektion Kärnten

© Landespolizeidirektion Kärnten

Nicht gekennzeichnet

Im Zuge der Ermittlungen wurde von Beamten festgestellt, dass die Ladung des polnischen Sattelkraftfahrzeuges (20 Tonnen Batterien) als ein "Gefahrengut-Transport" einzustufen ist. Der Transport war jedoch nicht als solcher gekennzeichnet und der Lenker hatte auch keinen Gefahrengutschein dabei. Er und die Firma werden angezeigt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3000 Euro wird eingehoben.

Im Einsatz standen der Notarzt der Rettungsstation Wolfsberg und zwei Rettungsfahrzeuge sowie vier Fahrzeuge und 17 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Andrä, drei Fahrzeuge und 16 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsberg und die Einsatzkräfte der Asfinag.