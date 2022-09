Eine 16-Jährige war am Freitag zur Mittagszeit mit ihrem Moped auf der Packer Straße (B 70) im Ortsgebiet von Wolfsberg unterwegs. Als sie einem vor ihr fahrenden, verkehrsbedingt anhaltenden Pkw auffuhr, kam die Wolfsbergerin laut Polizei zu Sturz. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg eingeliefert. Eine am Sozius mitgefahrene gleichaltrige Wolfsbergerin blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Sowohl am Pkw als auch am Moped entstand ein geringer Sachschaden.