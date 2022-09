Damit musste die Kärntner Tourismuswirtschaft heuer rechnen: nach zwei Corona-Jahren, in denen so ziemlich alles verboten war, ist die Sehnsucht nach blauem Meer, bunten Schirmen, gegrilltem Fisch im Hafen und Eis am Stiel in der Strandbar, übermäßig. An den Kolonnen, die sich wochenends regelmäßig nach Süden stauten, war es unschwer abzulesen, dass es die Urlauber aus dem Norden wieder nach Italien und Kroatien zog. Nicht einmal Hitze, Waldbrände, Quallen und hohe Preise konnten sie abschrecken. Im Bezirk Wolfsberg ist man trotzdem sehr zufrieden mit der Entwicklung. Denn es gebe viele Hotels, die nicht so sehr von Urlaubern, als von Firmen-Reisenden leben. Das macht sie weitgehend krisenresistent, weil im Lavanttal namhafte Betriebe angesiedelt sind. Industrie und Tourismus würden sich somit gegenseitig befruchten.