Nach dem Konkurs der Bäckerei Kienzl, die von der Feldkirchner Schieder Bäckerei GmbH geführt wurde, wurden die Standorte im Lavanttal Ende Juni geschlossen. Die Bäckerei "Marinitsch – Der Sonnenbäcker" mit Geschäftsführer Nils Appel aus Moosburg führt nun kärntenweit die Standorte der Schieder Bäckerei sowie die beiden Standorte der Bächerei Kienzl GmbH in Wolfsberg-Neudau und in St. Paul weiter.

Die Filiale in Neudau bei Wolfsberg ist bereits seit Anfang Juli geöffnet. Derzeit können die Kundinnen und Kunden dort von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr, Samstag von 6 bis 13 Uhr und Sonntag von 7 bis 12 Uhr einkaufen. Ab 19. September kann man von Montag bis Freitag bis 20 Uhr einkaufen. Die Filiale beim Spar-Markt in St. Paul sperrt am 15. September als "Die Sonnenbäckerei" auf. Hier kommen die Kunden sieben Tage die Woche von 6 bis 20 Uhr in den Genuss von frischem Brot, Kleingebäck oder Mehlspeisen. Das Café bietet auch Pizzen, Salate, belegte Snacks und Frühstücke an.

Die Filiale beim Spar-Markt in St. Paul eröffnet am 15. September © Kurt Steinwender

"Unsere Backwaren werden im Stammbetrieb in Moosburg gebacken. Im Übrigen setzen wir ebenfalls auf heimische Produkte, wie zum Beispiel auf Ella Coffee von der Villacher Kaffeerösterei", erzählt Verkaufsleiterin Nora Appel.