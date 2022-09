Bange Minuten erlebten am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein 54-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Wolfsberg und seine Beifahrerin. Der Pkw des Lavanttalers geriet gegen 20 Uhr auf der Koralm Landesstraße (L 149) in der Gemeinde Wolfsberg in Brand. Der Lenker hielt unmittelbar an. Er und seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Danach brannte der Pkw laut Polizei vollständig aus.

Im Einsatz standen rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Johann und St. Stefan.