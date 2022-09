Sichtlich selbstbewusst posierte das Kärntner Model Nadine Leopold dieser Tage in einem maßgeschneiderten Outfit von Designer "Philosophy di Lorenzo Serafini" für die Paparazzi in Venedig. Bei der Filmpremiere der schaurigen Liebesgeschichte "Bones and All" im Rahmen der 79. Filmfestspielen in der Lagunenstadt trug die 28-Jährige einen Bleistiftrock und ein passendes Croptop. Der funkelnde Star war die Kärntnerin auf dem roten Teppich mit Sicherheit, denn ihr Outfit war in eine komplette Kristallverzierung gehüllt.

Ihren Fans ermöglicht sie auf Instagram einen Blick auf ihren Auftritt. "Es ist immer so eine spezielle Zeit in Venedig und ich liebe dieses maßgeschneiderte Outfit von Philosophy di Lorenzo", schreibt das Model, das bereits für Victoria's Secret am Laufsteg lief.

Die gebürtige Wolfsbergerin Leopold wurde mit jungen 16 Jahren von einem Modelscout in Wien entdeckt und bei der Agentur Tempo Models unter Vertrag genommen. Von da an eroberte sie zunehmend die Modelwelt. Es folgten Aufträge für bekannte Marken wie Victoria's Secret oder Designer Philipp Plein. Auch für zahlreiche Covershootings wurde sie gebucht, darunter für das amerikanische Magazin Cosmopolitan.