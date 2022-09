So sieht die neue Boulderhalle in Wolfsberg aus

Nach langer Planung und Standortsuche wird jetzt die neue Boulderhalle in Wolfsberg aufgesperrt. "Wir haben vieles selbst montiert und gestrichen und sind jetzt endlich fertig", freuen sich die Betreiber Martin Gächter und Harald Herzog.

In dieser Halle befindet sich das Kletterangebot © Simone Dragy

In einer alten Lagerhalle in der Auenfischerstraße 53a in Wolfsberg wurde die Boulderhalle, genannt "Fläsh", realisiert. Gleich beim Eingang befindet sich der Bar- und Sitzbereich. Angeboten werden alkoholische und nichtalkoholische Getränke sowie kleine Snacks. Die Theke wurde selbst mit Restholz der Kletterwände aufgebaut. Dann steht man schon im 800 Quadratmeter großen Kletterbereich, der von den beiden Betreibern, die selbst begeisterte Kletterer sind, vorab getestet wurde. Im Kinderbereich machte Nachwuchskletterer Jonathan Cancola (2) bereits seine ersten Kletterversuche.

Jonathan Cancola testete die Kletterwand bereits aus © Simone Dragy

"Der Kinderbereich ist für Ein- bis Fünfjährige geeignet. Es gibt ein Labyrinth und eine Rutsche. Und schöne kleine Griffe, auch mit lustigen Tieren drauf. Hier können die Kinder ihrem Bewegungstrieb freien Lauf lassen", sagt Herzog. Beim Kilterboard können 50.000 Bouldermöglichkeiten mittels einer kostenlosen App ausprobiert werden. "Die entsprechenden Griffe leuchten. Die ersten grün, gefolgt von blau und der oberste Griff ist rot", erklärt Herzog.

Die Betreiber Martin Gächter (links) und Harald Herzog © Simone Dragy

Rund 500.000 Euro wurden in die Boulderhalle investiert. Etwa 150.000 Euro steuert das Land Kärnten bei. "Wir sind bei den Kosten im geplanten Rahmen geblieben", verrät Herzog. Zum Klettern werden lediglich Schuhe, die vor Ort ausgeliehen werden können, benötigt. "Es wird ohne Seil in Absprunghöhe bis viereinhalb Metern geklettert. Es gibt Kurse für Kinder und Erwachsene. Wir bieten aber auch Einzeltrainings an. Alles, was das Kletterherz begehrt", sagt Gächter. 48 Euro bezahlt ein Erwachsener im Monat, der Tageseintritt kostet 11,90 Euro. Für Kinder gibt es ermäßigte Preise, eine Tageskarte kostet 6,50 Euro. "Die Boulderhalle soll zu einem generationenübergreifenden Treffpunkt werden und ein zusätzliches Angebot zur bereits bestehenden Kletterhalle des Alpenvereines in Wolfsberg sein. Da wir beide Kinder haben, legen wir viel Wert auf ein familienfreundliches Angebot."

Am 8. September wird die Boulderhalle um 15 Uhr zum ersten Mal aufgesperrt. Montags, wochenends und an Feiertagen hat diese von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Von Dienstag bis Freitag kann von 16 bis 22 Uhr geklettert werden. Unterstützt werden die Betreiber noch von einem weiteren Mitarbeiter.