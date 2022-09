In den heißen Sommermonaten machte es der Luftmatratze und dem Tretboot ordentlich Konkurrenz: das Stand-up-Paddel (kurz: SUP). Auf dem Brett sind vor allem Koordinationsvermögen, Gleichgewicht sowie die Bauch- und Rumpfmuskulatur gefordert. In Unterkärnten bekommt es nun einen neuen Zweck: Am Sonntag, 11. September, wird nämlich das Ufer entlang der Drau von Ruden bis Lavamünd damit gereinigt.