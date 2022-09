Kennen und lieben gelernt haben sich Rainer Mayer (38) und Jennifer Burger (29) im August 2015 in einer Diskothek in Wolfsberg. Der Funke ist bei dem Landwirt und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen und der Einzelhandelskauffrau in Völkermarkt sofort übergesprungen. Seit sieben Jahren sind die beiden ein Paar und leben gemeinsam mit Töchterchen Valentina (4) in St. Georgen.