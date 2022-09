Um den Kontakt zu ihren im Feld stehenden Gatten, Vätern, Onkeln und Brüdern aufrechtzuerhalten und sie bei Laune zu halten, schufen die Wolfsberger die Zeitschrift "Der Heimatgruß". Der Untertitel "Mitteilungen der Kreisleitung Wolfsberg an die Soldaten" bringt auf den Punkt, um was es sich bei dem Blatt handelte. Neben der Bezirks-, damals Kreishauptstadt, erhielten alle Lavanttaler Gemeinden die Möglichkeit, den Soldaten Neuigkeiten aus der Heimat mitzuteilen. "Der Heimatgruß" erschien von Juni 1940 bis November 1944 und ging postalisch an die Soldaten im Felde.