Hebamme Beatrix Stocker (57) war nach der Schließung des familieneigenen Gasthauses in Siegelsdorf auf der Suche nach einer sinnerfüllten Beschäftigung. Dabei stieß sie auf die Ausbildung zur Hospizbegleiterin der Hospizbewegung Diakonie. "Als meine Mutter schwer krank war, lernte ich die Arbeit auf der Palliativstation zu schätzen", berichtet Stocker, deren Bruder Krankenhausseelsorger auf einer Palliativstation ist. "Bei meiner Fahrt zur Arbeit halte ich immer Zwiegespräche mit Gott und setze mich so mit den Ereignissen meiner Tätigkeit als Hospizbegleiterin auseinander", erzählt die gläubige Großmutter von drei Enkelkindern, die derzeit als Ordinationsassistentin in Klagenfurt arbeitet.