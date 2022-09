Das Lavanttaler "Wossa" hat zum zweiten Mal seine Qualität unter Beweis gestellt und sich Platz drei beim "Taste and Design Award 2022" in der Kategorie "Still/Sehr niedrige Mineralität" holen können. Die Jury bestand aus internationalen Wassersommeliers und Unternehmern, die in der Wasserbranche tätig sind. Mehr als 100 verschiedene Wasser stellten sich deren Urteil. Die Verleihung fand Ende August in Los Angeles statt.