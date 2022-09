Am Freitag gegen 5.30 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Pkw in Großedling (Gemeinde Wolfsberg) auf einer Gemeindestraße in Fahrtrichtung Westen. Als er an der Kreuzung mit der St. Stefaner Straße (L 139) links abbiegen wollte, übersah der Wolfsberger das von Süden herannahende Mofa eines 15-jährigen Jugendlichen aus St. Georgen im Lavanttal. Der Pkw touchierte folglich das Mofa, der Lenker kam zu Sturz und verletzte sich schwer am linken Unterschenkel.

Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg gebracht.