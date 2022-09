Im Fall des Polizeieinsatzes in Tirol, bei dem ein 14-Jähriger durch Schüsse verletzt worden war, hat sich die Polizei jetzt gegen Anfeindungen gewehrt. Die beiden beteiligten Polizisten und die Ermittler seien in sozialen Medien und persönlichen E-Mails "massiven Beschimpfungen, Verunglimpfungen und faktenbefreiten Vorurteilen" ausgesetzt, heißt es in einer Mitteilung. Höchstes Verständnis habe man aber für legitimen Diskussionen und Fragestellungen im öffentlichen Diskurs, so die Polizei weiters.