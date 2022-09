Drei Tage nach seinem 96. Geburtstag im August erhielt der Lavanttaler Künstler Hubert Hochleitner für besondere Verdienste das "Ehrenzeichen des Landes Kärnten". "Weil die Verleihung in Klagenfurt am Abend stattfand und ich um diese Zeit immer schon sehr müde bin, ersuchte ich meine Kinder Hubert und Eva und Herbert Vallant, die Ehrung stellvertretend in Empfang zu nehmen", sagt Hochleitner. Dieser Wunsch wurde ihm gerne erfüllt und dieser Delegation schloss sich auch Bürgermeister Dieter Dohr an.