Schwerer Unfall Donnerstagfrüh in Bad St. Leonhard: Ein 19 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wolfsberg kam gegen 01.05 Uhr mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen touchierte zuerst einen Baum und stürzte dann etwa 200 Meter einen steilen Abhang hinunter. Der Lenker, der laut Polizei nicht angegurtet war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und landete in einer Wiese. Er wurde schwer verletzt.

Der 19-Jährige wurde nach einer kurzen Suche durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard am Abhang gefunden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.