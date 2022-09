In der Causa Windpark Bärofen auf der Koralpe gibt es nun einen positiven Bescheid des Bundesverwaltungsgerichts. "Nach zwölf Jahren Projektierungs- und Verfahrensdauer hat das Bundesverwaltungsgericht positiv für den Projektwerber entschieden", teilt Landwirt Franz Dorner, Initiator des Windpark-Projektes, am Mittwoch in einer schriftlichen Aussendung mit. Er betont, dass die Entscheidung enorm wichtig in Zeiten der Klima- und Energiekrise sei.