In diesen Tagen hat der Betrieb bei "Lavanttaler Obst" in Wolfsberg mit der Übernahme von Früchten wieder Fahrt aufgenommen. Ab sofort können in der größten Obstpresse Kärntens Zwetschken, Birnen und vor allem Äpfel angeliefert werden. "Generell erwarten wir heuer im

Lavanttal eine reiche Obsternte. Viele Bäume tragen eine enorme Menge an Früchten, die zum Teil allerdings vor der endgültigen Reife abgeworfen werden. Dies wird durch die lang anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen noch verstärkt", sagt Berthold Radl, Betriebsleiter von

"Lavanttaler Obst".