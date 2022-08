Die Liebe zu den schönen Künsten wurde Lukas Gringl bereits in die Wiege gelegt. "Ich bin mit der Musik aufgewachsen. Seit ich fünf Jahre alt bin, spiele ich Horn und auch mein Onkel, meine Cousins und meine Brüder sind sehr musikalisch und spielen in Vereinen", erzählt der 18-Jährige, der in seiner Freizeit auch im Fußballverein aktiv ist. Nach der HAK-Matura möchte sich musikalische Tausendsassa neuen Herausforderungen stellen und plant in Zukunft Lehramt, in den Unterrichtsfächern Mathematik und Geschichte, zu studieren.