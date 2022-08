"Ich finde, dass es in Zeiten, wo wir alle mit furchtbaren Meldungen und Realitäten überflutet werden, es sehr wichtig ist, dass wir uns dazwischen kurze seelische Auszeiten gönnen. Genau das tun wir hier am Fuzzstock. Und zwar alle, Künstler wie Publikum. Danke dafür", resümierte Herwig "Fuzzman" Zamernik nach dem vierten Festival am Klippitztörl. "Das Feedback der Besucher war großartig. Wir bereiten uns bereits auf das nächste Jahr vor", ergänzte Hotelier und Mitveranstalter Georg Hochegger vom Alpengasthof Hochegger.