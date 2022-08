Samstagmittag um 12.58 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg ein Moped auf der Dachberger Gemeindestraße in Maria Rojach, Gemeinde St. Andrä im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, bergab in Richtung Süden. Mit ihm fuhr ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg mit. In einer scharfen Linkskurve stieß der Lenker des Kleinkraftrades aus bisher ungeklärten Umständen frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Wagen wurde von einem 42-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, gelenkt.