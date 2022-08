Durch einen Beschluss in der jüngsten Sitzung des Wolfsberger Gemeinderates sollen Straßenschilder in der Innenstadt mit Zusatztafeln versehen werden. Darauf will man Erklärungen zu den Biografien jener Personen vermerken, nach denen Straßen oder Wege benannt wurden. In einigen Fällen geht es um Persönlichkeiten, deren Leben und Wirken mehr oder weniger eng mit dem Nationalsozialismus verwoben waren. In dieser heiklen und sensiblen Causa bedarf es einer eingehenden Prüfung und Darstellung von Historikern.