Beamte stoppten einen Mann (45) aus dem Bezirk Wolfsberg, der mit seinem unbeleuchteten Fahrrad am Geh- und Radweg unterwegs war. Als ein Alkomatentest angeordnet wurde, ging der Radfahrer auf die Polizisten los.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wolfsberg führten am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der Packer Bundesstraße (B 70) im Gemeindegebiet von Wolfsberg Verkehrskontrollen durch. Dabei hielten sie einen 45-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg an, der mit seinem unbeleuchteten Fahrrad am Geh- und Radweg fuhr. Weil er alkoholisiert wirkte, wurde ein Alkovortest angeordnet: Dieser ergab eine Alkoholisierung von mehr als 1,6 Promille.

Als ein Alkomatentest angeordnet wurde, wurde der Mann immer aggressiver und beschimpfte die Beamten. Trotz mehrmaliger Abmahnung stellte er sein Verhalten nicht ein, sondern stieß mit seiner Brust gegen den ausgestreckten Arm eines Beamten. Als die vorläufige Festnahme ausgesprochen wurde, versuchte er, sich dieser durch Gewaltanwendung zu entziehen und verletzte dabei zwei Polizeibeamte, einen davon mit einem Faustschlag im Gesichtsbereich.

Auf freiem Fuß angezeigt

Der Mann wurde zur Einvernahme auf die PI Wolfsberg gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde die vorläufige Festnahme aufgehoben, er wird auf freiem Fuß angezeigt.