Mit einer Regenwurmzucht, die sich im Laufe der Jahre zu einer Insektenzucht entwickelte, hat in Rabenstein bei Lavamünd am Gutlandmannshof vor rund 30 Jahren alles begonnen. Seit 2008 dient ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude der Insektenzucht in Zeil bei Lavamünd. Mit Ende September wird dort eine große Insekten-Erlebniswelt in drei Phasen eröffnet. Mehr als 120.000 Euro wurden investiert. "Wir haben uns auf die Futtermittelinsektenzucht spezialisiert, beliefern unter anderem viele nationale und internationale Tiergärten, Zoos und Wildtier-Auffangstationen. Außerdem bieten wir Insekten und Würmer für Angler und Reptilienbesitzer an", verrät Lisa-Marie Schaden. Die Gründerin von "Larve me" realisiert das Projekt mit zwei weiteren Geschäftspartnern und hat vor Jahren das Pilotprojekt "DieWurmfarm" in Bad St. Leonhard gemeinsam mit ihrem damaligen Lebensgefährten ins Leben gerufen.