Die Volkshochschule (VHS), Kärntens größter Bildungsnahversorger, geht mit einem bunten Strauß an Angeboten für alle Altersgruppen in das neue Kursjahr 2022/23. In der VHS Wolfsberg werden 170 Kurse angeboten, einige auch online. "Der Schwerpunkt liegt auf den Themen Elternbildung, Sexualaufklärung, Kommunikationstraining und Stärkung des Selbstvertrauens", erklärt der Wolfsberger Bezirksstellenleiter Mathias Kuchernig. Das Angebot umfasst weiters die Themenbereiche berufliche Bildung und digitale Kompetenz, Sprachen, Kreativität und Kulinarik sowie Gesundheit und Bewegung, die jeweils mit spannenden Kursen aufwarten.