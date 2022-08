In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erhitzte ein 36-jähriger Mann in seiner Wohnung in Wolfsberg einen Topf mit heißem Wasser, um sich ein Paar Frankfurter zu kochen. Anschließend legte er sich auf eine Couch, die sich in demselben Raum befand, worauf er bald einschlief. Folglich verdunstete das Wasser, wodurch es stark zu rauchen begann. Durch die Rauchentwicklung erwachte der Mann, der danach auch selbstständig die Feuerwehr verständigte.