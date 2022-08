Katrin Petschnig und Christian Dorner, die gemeinsam in Maria Rojach leben, haben sich getraut. Vor acht Jahren haben sich die Softwareentwicklerin, die in St. Stefan im Lavanttal arbeitet, und der gebürtige Eitweger, der als Installateur bei einer Lavanttaler Firma tätig ist, beim Faschingsumzug in Wolfsberg kennengelernt. Mit der Liebe klappte es für das junge Paar nicht gleich auf Anhieb. Die 25-jährige Querflötistin der Stadtkapelle St. Andrä befand sich zum Zeitpunkt des Treffens noch in einer Beziehung und plante nach ihrer Matura für ein Jahr nach Amerika zu gehen. Nach ihrer Rückkehr aus Arizona, wo sie zwölf Monate lang als Au-pair in einer Gastfamilie arbeitete, funkte es zwischen den beiden wieder. Seit fünf Jahren sind die zwei Lavanttaler ein Paar, der Heiratsantrag folgte am 1. Jänner 2021.