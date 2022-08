Vom 22. August bis voraussichtlich 4. September wird das Kudrinka-Haus an das Fernwärmenetz angeschlossen. Daher ist der Hohe Platz erneut auf der Höhe des Bardel-Ecks gesperrt. Doch für Anrainer und Lieferdienste werde die Einbahn aufgehoben. Diese können also vom Rathaus hinauf auf den Hohen Platz fahren. Die Sperre sei nötig, da sich die Hauptleitung unter den Platten am Hohen Platz befindet und diese entfernt werden müssen. Die ausführenden Firmen seien laut der Stadtgemeinde angehalten, die Arbeiten so schnell wie möglich durchzuführen.