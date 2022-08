Nicht nur die Energiepreise sind explodiert, auch die Rohstoffpreise. Mit Brettsperrholz aus Ihren Werken, den KLH-Platten, werden Häuser errichtet. Ist Hausbauen noch leistbar?

Johann Offner: Da muss ich ausholen. Aufgrund der Corona-Pandemie und des hohen Holzkonsums, ausgehend von den USA, stiegen 2020 die Preise am Schnittholzmarkt. Als eine Beruhigung in Sicht war, sorgte der Ukraine-Krieg für weitere Unsicherheiten in der gesamten Lieferkette der Rohmaterialien, bis hin zur kleinsten Schraube. Das Thema momentan ist nicht der Holzpreis. Der Schnittholzpreis befindet sich sogar deutlich unter dem Niveau von 2021. Große Sorgen bereiten die gestiegenen Energiekosten, von Strom, Gas und Treibstoff sowie die Unsicherheit der Lieferketten. Aufgrund der massiv gestiegenen Rohstoffpreise – vom Dämmmaterial bis zum Stahl – ist das gesamte Bauen für viele nicht mehr kalkulierbar.