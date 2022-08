Alternativmusiker verwandeln das Klippitztörl in ein Festivalgelände

Die vierte Auflage des Fuzzstock-Bergfestivals, unterstützt von der Kleinen Zeitung, scharrt in den Startlöchern. Am Freitag ist es am Klippitztörl so weit. 1500 Besucher werden erwartet.