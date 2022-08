In der Nacht zum vergangenen Samstag, 20. August, brachen bisher unbekannte Täter in zwei Lokale in der Wolfsberger Innenstadt ein. Dabei erbeuteten sie laut Polizei das gesamte Wechselgeld aus den Kellner-Brieftaschen und mehrere Tageslosungen, die in einer Handkasse und Banktasche verwahrt waren. Insgesamt wurden laut derzeitigem Ermittlungsstand rund 7000 Euro Bargeld gestohlen.

Die Summe des Gesamtschadens der beiden Einbruchsdiebstähle ist noch nicht bekannt.