Bei der Bewirtung des Bleiburger Wiesenmarktes wird heuer einiges anders sein als gewohnt. "Wir haben drei Abmeldungen und dafür drei neue interessante Gastronomen", kündigt Marktmeister Arthur Ottowitz an. Absagen kamen vom Had'nwirt Hafner Peter Rupitz. Dieser teilte seinen Kunden via Facebook mit, dass er sich "wegen der unsicheren Lage bezüglich Corona, Zeltmiete, Strom, Lebensmitteln und Standgebühren sowie der enormen Teuerungen entschlossen habe, am Wiesenmarkt nicht vertreten zu sein." An seine Stelle tritt der Bleiburger Gastwirt Günther Lovro mit seinem Alpe-Adria Restaurant "Zum Günther". "Wir übernehmen das rund 150 Quadratmeter große ehemalige Hafnerzelt und wollen unsere Gäste mit Spezialitäten aus dem Alpe-Adria Raum verwöhnen", sagt Lovro. Am Speiseplan werden Čevapčiči, Pleskavica und die Neapolitanische Pizza stehen. Sein Restaurant, in dessen Garten er in den Wiesenmarkt freien Jahren einen Mini-Wiesenmarkt veranstaltet hat, bleibt an den Wiesenmarkttagen geöffnet.