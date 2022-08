Ob Brände, Unfälle auf der Autobahn oder Unwetterkatastrophen – Manuela Pretscherer ist als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard bei den verschiedensten Einsätzen vor Ort.

Warum die gebürtige Ennstalerin den ehrenamtlichen Weg als Feuerwehrfrau eingeschlagen hat? "Ich trat durch meinen Sohn den Kameraden und Kameradinnen bei. Damals habe ich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gesucht", antwortet Pretscherer. Dies ist mittlerweile vier Jahre her. Zahlreiche Freundschaften haben sich entwickelt. "Die Feuerwehr ist wie eine zweite Familie für mich. Wir sind füreinander da", stellt die 41-Jährige fest.

Mittlerweile habe sie ihr Leben darauf ausgerichtet, anderen Menschen zu helfen. Denn sie ist auch beruflich als Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz tätig. Hin und wieder begegnen Pretscherer auch Vorurteile, die Frauen in der Feuerwehr betreffen. "Die sind aber die Ausnahme. In unserer Wehr kommen sie nicht vor", stellt sie fest und führt weiter aus: "Wer neu in eine Stadt zieht, sollte sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagieren. Dadurch findet man schnell den Anschluss und lernt viele Leute kennen." Jeder sei willkommen. Auch ihre Freizeit verbringt Pretscherer bei der Feuerwehr. Immerhin müssen auch Übungen absolviert werden. Ihre weiteren Hobbys seien unter anderem Wanderungen und Handarbeit.